Dem’s Construction büyükler ligi başlıyor

Hentbol’da Dem’s Construction büyükler ligi yarın akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile start alıyor. Erkekler mücadelesi ile başlayacak olan Dem’s Construction büyükler liginde, Dumlupınar – GG, Darbaz – UKÜ maçları oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşamalarda program şu şekilde;

Dumlupınar – GG (MGA) Saat 19:00

Darbaz – UKÜ (Atatürk Spor Salonu) Saat 19:00