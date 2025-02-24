Dem’s Construction büyükler ligi başlıyor

Hentbol’da Dem’s Construction büyükler ligi yarın akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile start alıyor.

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24/02/2025

Dem’s Construction büyükler ligi başlıyor

Hentbol’da Dem’s Construction büyükler ligi yarın akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile start alıyor. Erkekler mücadelesi ile başlayacak olan Dem’s Construction büyükler liginde, Dumlupınar – GG, Darbaz – UKÜ maçları oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşamalarda program şu şekilde;

Dumlupınar – GG (MGA) Saat 19:00

Darbaz – UKÜ (Atatürk Spor Salonu) Saat 19:00

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TAGS: Dem’s Construction büyükler ligi başlıyor
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