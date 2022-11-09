Dem’s Construction U18 Ligi başladı

U16 liginden sonra Dem’s Construction U18 ligi dün akşam erkekler mücadelesi ile start aldı.

ads ads ads ads
09/11/2022

ads
Dem’s Construction U18 Ligi başladı

 

Hentbolda geçen hafta tamamlanan U16 liginden sonra Dem’s Construction U18 ligi dün akşam erkekler mücadelesi ile start aldı.

Mağusa Arena’da MGA ile YDÜ takımlarının karşılaştığı gecede konuk takım YDÜ sahadan 41-18 galip ayrılarak lige galibiyetle başlamış oldu.

İlk devresini rakibi karşısında 21-9 önde kapatan YDÜ rahat oyununu ikinci devrede devam ettirerek sahadan 41-18 üstünlükle ayrıldı. YDÜ’de Deran 7 golle karşılaşmada en fazla gol kaydeden isim oldu.

 

09/11/2022 08:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dem’s Construction, U18 Ligi,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.