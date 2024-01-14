Dendias: Sadece yurt dışından raftan satın almayacağız, kendimiz de üreteceğiz

Yunanistan Millî Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarının Perşembe günü değiştirilmesinin hemen ardından haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, “Askerî liderlikte Perşembe günü yapılan derin değişiklik, silahlı kuvvetlerin örgütlenme zihniyetindeki kapsamlı değişikliği yansıtıyor” dedi.

Dendias, askerî doktrinlerin güncellenmesi gerektiğini, yeni komuta kademesinin görüşünü söyleyebilmesi, ülkenin en küçük bir şeyi bile kendisi üretmeden bütün silah sistemlerini yurt dışından satın alamayacağının bilincinde olması gerektiğini söyledi. Dendias, komutanlıktan verilen emrin yerine getirilmesi gerektiğini ancak planlama aşamasında herkesin, doğru bildiğini söylemek zorunda olduğundan emin olması gerektiğini en iyi çözümlerin ancak böyle bulunabileceğini kaydetti; “Bu alanda İsrail silahlı kuvvetlerinin tarihi geçmişi çok önemli bir örnektir” dedi.

Bir soruya karşılık Hava Kuvvetleri’nin, normal işleyen Yunan Uzay ve Havacılık Sanayii (EAB) olmadan ayakta duramayacağını, nakliye uçakları ve helikopterlerde karşılaştıkları sorunların EAB’ın on yıllardır işlevsiz olmasından kaynaklandığını anlatan Dendias, değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına göre üretim yapılması için inovasyonla ilgili yeni bir yasa teklifi sunacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin son 10-15 yıldır yol kat ettiği ve üretici güç olduğu bir maratona mı girilmekte olduğu sorusuna Dendias, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın 1980’lerdeki ve 2024’teki durumuna bakılmasının yeterli olacağına işaret ederek “Türkiye ilerledi, biz de geriye doğru adım attık. Bu kabul edilebilir değil” ifadesini kullandı.

Nikos Dendias, ABD’den yeter sayıda F-35 savaş uçağı alacaklarını, Rafaleleri Yunanistan semalarında gördükleri gibi F-35’leri de göreceklerini ve gururlanacaklarını söyledi. Dendias, “Sorunların köklerini de görmeliyiz. Silah sistemlerini almak sadece piramidin zirvesidir, piramidin zeminini bilmeyerek ileri gidemeyiz. F-35’i olan ancak yeterli nakliye uçağı olmayan Hava Kuvvetleri modern bir hava kuvveti değildir” dedi.

Nikos Dendias, “Deniz gücümüzün ekonomik kriz öncesindeki durumuna gelmesi için çalışmalıyız. Bu da elimizdeki kaynakları akıllı kullanmamızı gerektirir. Denizde büyük bir mazimiz var. Çok sayıda savaş gemisine ihtiyacımız yok ancak iyi donanımlı gemilere ihtiyacımız var” diye konuştu.