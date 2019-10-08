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Dendias: Türkiye tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirdi.

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08/10/2019
HK

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Dendias: Türkiye tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirdi.

Yunan Bakan ziyaretinde Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile ayrı ayrı görüştü.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye’yi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, “Güney Kıbrıs, yalnız değildir” dedi.

Dendias, Türkiye’yi, kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke olarak da niteledi.

Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

(BRT/NTV)

08/10/2019 09:57
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TAGS: Yunanistan, haber, kıbrıs, Nikos Dendias, Güney Kıbrı
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