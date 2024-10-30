KKTC'de geçen hafta 98 trafik kazası meydana geldi, 31 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 21-27 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 98 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların; 26’sı yaralanmayla ve 72’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (26), dikkatsiz sürüş yapmak (22), yakın takip (18), kavşakta durmamak (17) ve diğer etkenler (15) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4, 505, 002 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Girne 35, Lefkoşa 31, Gazimağusa 16, Güzelyurt 9 ve İskele 10.”

- Denetimlerde 3 bin 511 rapor, 262 araca men, 15 sürücüye tutuklama

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 615 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 511 sürücü rapor, 262 araç trafikten men edildi ve 15 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat (1290), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (313), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (182), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (151), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (141), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (85), Dikkatsiz Sürüş (57), Muayenesiz Araç Kullanmak (53), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (49), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (41), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (37), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (28), Tehlikeli Sürüş (24), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (19), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (17), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (14), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (12), Trafik Işıklarına Uymamak (11) ve 1128 diğer trafik suçları.”