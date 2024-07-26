Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 390 araç sürücüsü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 50 araç ise trafikten men edildi.

Toplam 2 bin 216 sürücünün rapor edildiği kontrollerde, söz konusu suçlar Polis Basın Subaylığı tarafından şöyle açıklandı:

“138 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,9 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak, 22 ışık kurallarına uymamak, 6 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak ve 122 diğer trafik suçları”