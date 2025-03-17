Denetimlerde 366 ceza, 32 araca trafikten men, 3 tutuklu...

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından dün yapılan rutin denetimde Gazimağusa – Lefkoşa ana yolu üzerinde tehlikeli sürüş yapan ve durdurulan araçta yaklaşık 500 gr. ağırlığında hintkeneviri bulundu ve araç sürücüsü tutuklandı.

PGM Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yapılan denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından 366 kez ileri işleme gidildi, 32 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı; "156 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 32 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 29 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 20 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 11 sigortasız araç kullanma, 9 muayenesiz araç kullanma, 6 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 5 trafik levha ve işaretlerine uymama, 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 3 A İşletme izinsiz araç kullanma, 1 trafik ışıklarına uymama ve 90 diğer trafik suçları" olarak açıklandı.