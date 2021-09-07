Dengeli beslenmeye giden yolda 5 adım

Mesele aslında tam da alışkanlıklar! Çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıkları büyük ölçüde yetişkinlik döneminde de sürdürülüyor. Çocukların doğdukları andan itibaren dengeli beslenmeleri hem büyüme ve gelişme açışından hem de yetişkinlik dönemi beslenmeleri açısından oldukça mühim bir konu. Dengeli beslenmeye giden yolda sizin için beş adımdan söz ettim. Gelin neler yapabileceklerimize birlikte bakalım.

ADIM 1: SU içmelerini sağlayın. Biliyorum bunu defalarca kez duydunuz, hatta belki denediniz ama yine de su içme alışkanlığı edinemediler. O zaman bir de şöyle deneyin; her öğünden (ana ve ara) biraz önce bir bardak su verin ve sıklıkla bulunduğu yerlerde su bulundurmaya çalışın. Sevebilecekleri su bardakları edinin. Böylelikle günlük su ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiş olursunuz.

ADIM 2: ARA ÖĞÜN yapmalarını sağlayın. Bu ara öğünlerde meyve, süt grubu, ceviz veya badem gibi yağlı tohumlar bulundurabilirsiniz. Böylelikle paketli, şekerli gıdalara olan yönelimi azaltmış olursunuz.

ADIM 3: HAZIR SOSLARI mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Soslarınızı evde kendiniz yapmayı deneyin. Zeytinyağı ve baharatları kullanabilirsiniz, yağ içeriğinde porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin.

ADIM 4: Ana öğünlerin en az birinde SEBZE olsun. Böylelikle günlük vitamin ve mineral ihtiyacına epeyce destek sağlamış ve fazladan pilav/makarna türü karbonhidrat tüketiminin önüne geçmiş olursunuz.

ADIM 5: Yemeklerde kullandığınız YAĞ miktarını azaltın. Evet, zeytinyağı kıymetli bir yağ fakat enerjisi diğer yağlardan az değil ve her şey gibi onun da fazlası zarar.

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07/09/2021 17:42