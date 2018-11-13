Deniz : Bugünkü mücadelemiz, 60 yıl önceki kadar hayatidir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 9 Kasım Cuma akşamı 60’ıncı yaşını düzenlediği balo ile kutladı. Kurumun 60 yıllık mücadelesine ve uluslararası tanınmış statüsüne vurgu yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, bugünkü mücadelenin varoluş mücadelesi kadar hayati olduğunu vurguladı.

Ada üzerindeki ekonomik varoluş mücadelesinin 60 yıl boyunca en önemli unsuru olagelen Ticaret Odası’nın yarım asırı aşan yaşına özel düzenlenen geceye Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile çok sayıda bakan ve iş insanı katıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı geceyi açılış konuşmasıyla başlatan Başkan Turgay Deniz, bugünlerde toplum olarak ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın köklü ve uluslararası tanınmış birkaç kurumdan biri olduğunu belirten Deniz, mücadelede öncü rolü olan Ticaret Oda’sına önemli bir görev düştüğünü belirtti. Deniz, “Gerek hükümetimiz, gerek Türkiye hükümeti ve iş örgütleri ile tam bir dayanışma içinde hareket etmekteyiz. Bu anlayışla, Kıbrıslı Rum dostlarımızla her türlü iş birliği geliştirmeye hazırız ve bunun için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Bu amacımıza ulaşabilmek için gerek Avrupa’da, gerek İslam dünyasında halkımızı ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkı olarak tarihsel bir dönüm noktasında olduğumuzu belirten Deniz, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak dahil, bütün sorunlarımıza Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm bulmak zorunda olduğumuzu vurguladı. Deniz, “Bugünkü mücadelemiz, en az 60 yıl önceki kadar hayatidir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu hayatiyetin gerektirdiği dikkat ve özveri ile mücadelesine devam etmek kararlılığındadır” dedi.

Gecede, Oda’nın Kurucu Üyeleri ile Oda’ya 1958,1959 ve 1960 yıllarında kayıt yapan üyelere plaket verildi. Plaket töreni, üç kuşaktan kişilerin ayni sahnede yer alması nedeniyle duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.