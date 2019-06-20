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Deniz Akkaya: Anasına bak kızını al

Son zamanlarda kaslı fiziğiyle kendisinden söz ettiren eski model Deniz Akkaya, kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı.

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20/06/2019

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Deniz Akkaya: Anasına bak kızını al

Efe Önbilgin’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe’nin üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından kızıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan Deniz Akkaya, geride bıraktığımız gün bunlara yenilerini ekledi. Bikinisini giyerek kızıyla birlikte objektif karşısına geçen Deniz Akkaya bu fotoğrafları:

“Like mother like daughter…Türkçe meal-i; anasına bak kızını al! Not, kızım her anlamda benim üst modelim vicdanen, bilinç ve erdem her konuda…”

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TAGS: deniz akkaya, haber, kıbrıs
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