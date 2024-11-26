Eski manken Deniz Akkaya, hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruştura kapsamında Akkaya için gözaltı kararı verildi. Gelişmenin ardından "Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, neden?" araştırmaları hız kazandı. İşte Deniz Akkaya gözaltı kararına ilişkin merak edilenler...

DENİZ AKKAYA GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.