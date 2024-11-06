Deniz Akkaya hakkındaki iddiaları yalanladı: İtibar suikasti yapılıyor

Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.

Efe Önbilgin'in Akkaya'ya vesayet davası açtığı iddia edildi.

"VELAYET BANA VERİLDİ"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından eski manken şu açıklamayı yaptı:

"Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil, iki değil üç kere kazanmış bir anne olarak, sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti. Hayır, bu yalan. Velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır."

"MAHKEMENİN ALDIĞI KARAR ORTADADIR"

Akkaya açıklamasına şöyle devam etti:

"16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır, ben değilim. Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım zaten, herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır.

Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar ama işin gerçeği, biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz, araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var. Fakat biz gizlilik kararına uyduğumuz için evrak dağıtmayız."

"TEDAVİ OLMASI GEREKEN KİŞİ BABADIR"

Akkaya "Yani kısaca; Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır. Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız, biz hukukun yolundan ayrılmayız. Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak, mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik. Keza biz de servis etmedik bunlar gibi...

Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı... Gelin görün ki benim elime ulaşmamış bir mahkeme evrakı yok. Kendi kendilerine mahkeme yapmışlar karar vermişler. Öyle şey olur mu arkadaşlar? İtiraz ettik, itirazımız kabul gördü" dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Deniz Akkaya sözlerini "Biz bu davada velayet konusunu önümüze aldık fakat bu kadın hukuki olarak hiçbir başarı sergileyemedi için benim ünlü bir kadın üzerim olmadan itibar suikasti yapılıyor kendisi ile ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağız gereken yapılacaktır. Keza daha önce kızımın fotoğraflarını benden izinsiz kullandığı için yine şikayet etmiştim bu kez şikayetimiz çok daha ağır olacak. Verdiğim bilgilerin hiçbirinde hatalı ve eksik yoktur" diyerek tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

KORUMA ALTINA ALINDI

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs’ta dava açtı. Açıklanan kararda Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi. Ara kararda, geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ VERMEDİM"

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" ifadelerini kullandı. Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, daha sonra babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.