Deniz Akkaya: İstediğim pozu veririm, kime ne!

Etiler'de objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, giyim tarzı ve yeni imajıyla dikkat çekti. Akkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakın zamanda bedelli olarak askere gideceğim de” diyerek, gülümsetti.

"VERDİĞİM POZLARDAN KİME NE!"

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara gelen eleştiriler hakkında konuşan Akkaya, “Saçma sapan yorum yapıyorlar. Ben de ona göre cevabımı veriyorum. Ben 1997 yılında birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm kime ne!” dedi.

"ÇİFTE STANDART"

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah’la girdiği polemik ile ilgili gelen sorulara da yanıt veren Deniz Akkaya, “Türkiye’de erkeklere verilen haklar kadınlara verilmiyor, çifte standart söz konusu” dedi.

Coşkun Sabah’ın “Yaşa çok takıldılar, ben genç gösterdiğim için yanımda genç bir kadın olmasını isterim” demesinin hatırlatılması üzerine ise model, “Buna hakkı var ama bu hak kadınlara verilmiyor işte. Kadınlar böyle bir şey yaptığı zaman farklı algılanıyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Coşkun Sabah (68), geçtiğimiz haftalarda hala evlilik özlemi duyduğunu söylemiş ve gelin adayında aradığı kriterleri sıralamıştı.

"35-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen Sabah, evleneceği kişinin 35-40 yaşları arasında olması gerektiğini belirtmişti. Sanatçının, yaş kriteri çok konuşulurken bir eleştiri de Deniz Akkaya'dan gelmişti.

Eski manken, ünlü sanatçının yıllardır ektirip siyaha boyattığı saçlarını ve fazla kilosuna göndermede bulunmuştu.

"GÖBEĞİ SEKSİ BİR ŞEY SANMASINLAR"

"Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var" diyen Deniz Akkaya, "Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar" şeklinde konuşmuştu.

Evleneceği kadında aradığı kriterleri sıralayan Sabah'a tepki gösteren Deniz Akkaya'ya hem cinslerinden destek gelmiş; kadınlar, "Talihsiz açıklamaya en güzel yanıt olmuş" gibi yorumlar yapmıştı.

MESUT YILMAZ/ MİLLİYET

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04/02/2021 10:18