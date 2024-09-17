Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu

Emekli manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü.

Bu olayın ardından devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında, 'Alt soya karşı kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

TERMOS SİLAH SAYILDI

İddianamede, Deniz Akkaya'nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı, kızı Ayşe Özbilgin'e fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; mahkeme, Deniz Akkaya'ya 'Alt soya karşı kasten yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezası verdi.

CEZA ERTELENMEDİ



Mahkeme, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulundurarak Deniz Akkaya'nın cezasını ertelemedi.

"BİR SÜRE BURALARDA OLMAYACAĞIM"

Deniz Akkaya, karar sonrası, şu açıklamayı yaptı: Mahkeme kanalıyla mont, lastik ayakkabı, telefon kulaklığı, annemden kalma neredeyse kullanılmayan kırık dökük bilgisayarın peşine düşecek kadar Allah, kimseyi küçük düşürmesin…

İnsan düşünmeden edemiyor, 16 senedir yemedim, yedirdim. Her şeyin en güzelini aldım, imkânları şartları insan üstü bir emek vererek şartları zorlayarak eksiksiz yerine getirdim. Erkek olmak / adam olmak / baba olmak başka bir şey…

Hanımlar, çocuk yapacağınız adamı çok doğru seçin. Hayatında ilk kez okul parasını bu sene ödedi diye çıldırıp evden bunları isteyecek kadar düşebilecek bir adamla muhatap olduğum için kendime çok kızıyorum. Bu ne açgözlülük, bu ne hırs,bu ne kendini küçük düşürme…

Bütün yaz, kızımı tatile götürmediği için tatile gitmedim. Kızım her sene sörf kampına giderdi gidemedi, ben de onunla birlikte bu yaz tatil yapmadım.

Ama şimdi okullar da açıldı. Güzel bir tatile çıkıyorum. Bir süre buralarda da olmayacağım. Belki de hayatımın bu döneminde hak ettiğim adamı aşkı bulurum ne dersiniz. Hayatım boyunca arkama bakmadım arkamda bıraktıklarımın yaptıklarını takılmadım. Bugün de aynen öyle yapıyorum. Herkese şahane bir hafta dilerim. Keyfinizi hiç kimsenin bozmasına izin vermeyin.

BABASININ YANINDA

Annesiyle yaşadığı olay sonrasında sosyal hizmetler yurdunda kalan Ayşe Önbilgin, zorlu süreci babasının yayında geçirmek istemişti. Ayşe Özbilgin, haziranda Efe Önbilgin tarafından teslim alınmıştı. Bu anın görüntüsünü Avukat Şeyda Yıldırım yayınlamış ve şu açıklamayı yapmıştı: 28.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe Özbilgin, İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe Özbilgin'in üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe Özbilgin'in yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir...