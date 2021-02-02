Deniz: Aşı yapanların gelmesiyle ekonominin çarklarını döndürebiliriz

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02/02/2021

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Deniz: Aşı yapanların gelmesiyle ekonominin çarklarını döndürebiliriz

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz açıklanması gündemde olan ekonomik destek paketiyle ilgili BRT'de önemli açıklamalarda bulundu

. Aşılamanın önemine dikkat çeken ve hızlı bir şekilkde aşılamanın tamamlanması için kaynak yaratılması gerektiğini savunan Deniz şöyle konuştu:

Salgın başladığından beri en fazla vaka yaşanan dönemdeyiz. Görülen odur ki bir süre daha açılıp kapanacağız. Aşılanma ile kapanmaların önüne geçebiliriz. Aşılamayı çözemezsek, açılıp kapanmalarla geçici sürelerle bu salgının üstesinden gelemeyiz. Türkiye'den aşılar geliyor. Bu aşıların artması lazım. Hızlı bir şekilkde aşılamanın tamamlanması için kamu bankasından kredi alarak özel sektöre parayla satarak aşıya kaynak yaratabiliriz. Dışa bağımlı bir ülkede yaşıyoruz. Aşılamalarla bağışıklığı güçlendirip, aşı yapanların gelmesiyle de ekonominin çarklarını döndürebiliriz. Ekonomik paketle ilgili önerilerimiz var. Doğru kişilere doğru zamanda yardımın ulaşması önemlidir. Sigorta yatırımı yapmayan 7 bin kişiye yardım yapılmalıdır. Kapanma sürecinde kesilen çekler, taksitler, kiralar, sosyal sigorta ihtiyat sandığı ödemeleri var. Bu ödemelerin yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yapılmalı. Devlet ödemelerde damga pulu  almayabilir

02/02/2021 11:15
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TAGS: Ticaret Odası, Turgay Deniz
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