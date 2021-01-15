Deniz aslanına tüberküloz teşhisi

Avustralya'da bilim insanları, nesli tükenmekte olan bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi konuldu

ads
15/01/2021

ads
Deniz aslanına tüberküloz teşhisi

Australian Geographic dergisinin haberine göre, Sydney Üniversitesinden bilim insanları, Avustralya'nın güneyinde nesli tükenmekte olan bir deniz aslanında ilk kez tüberküloza rastladı.

Uzmanlar, deniz canlısında tespit edilen tüberkülozun, insanlarda görülenden farklı bir tür olduğunu belirterek hastalığın deniz aslanının akciğerinde değil batın bölgesinde görüldüğünü kaydetti.

Sydney Veteriner Fakültesinden Dr. Rachael Gray, tüberkülozun hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak bu durumun, halk sağlığını tehdit edebileceğine işaret etti.

Gray, deniz aslanı için çaba sarf eden kurtarma ekiplerinin, araştırmacıların ve hayvan rehabilitasyon merkezi çalışanlarının bu süreçte risk altında olabileceğini ifade etti.

Nesli tükenmekte olan tüberküloz hastası deniz aslanının üreme kolonisine yakın bir bölgede yaşadığı da kaydedildi.

 

15/01/2021 18:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Deniz aslanına tüberküloz teşhisi, haberkibris,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.