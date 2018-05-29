Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Budak, yürüteçle yürümeye başlayan ve iki aydır kendini çok rahat ifade edebilen Baykal'ın, yeni dönemde Meclis'teki yemin töreninde yer alacağını da anlattı.

Antalya'da milletvekili adayları tanıtım toplantısında, CHP Antalya birinci sıradan aday gösterilen Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, fizik tedavinin sonuç verdiğini söyledi.

Budak, "İnşallah kendisi kısa sürede yemin merasiminde 24 Haziran'dan sonra hepimizle birlikte olacak. Şu anda sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor, zaten kendisini ifade etmekte son iki aydır sıkıntısı yoktu fizik tedavisi ciddi karşılık veriyor, yürüyebiliyor yürüteçle" dedi.



CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal 16 Ekim'de beyne giden ana damarda yaşanan tıkanma sonucu hastaneye kaldırıldı. Ağır beyin hasarı nedeniyle bir süre uyutulan Baykal, 20 gün yoğun bakımda kaldı.



Baykal, tedavisinin 50. gününde, fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Bilinci tam açıktı, sol taraftaki kuvvet kaybı dışında durumu iyiydi. Üç ayı aşkın süre Almanya’da kalan Deniz Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniği'nde devam ediliyor.