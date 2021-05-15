Deniz Çakır: Psikolojik şiddete uğradım

Şimdilerde 'Masumiyet' dizisi ile ekranda olan oyuncu Deniz Çakır, meslek hayatında defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradığını açıkladı: Ve çok saygın bir kişi tarafından maalesef!

CNN-Türk'ün haberine göre; Deniz Çakır, sahne üzerinde uğradığı psikolojik şiddeti ilk kez açıkladı.

Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?

"Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya 'hayır' diyebilecek birini ben tanımıyorum! Medyanın dili, bazı gazetelerin attığı başlıklar psikolojik şiddetin babası!"

"Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım. Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum."

"Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim. Çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi! Ama hiç olmayacak bir insan tarafından hırsları, benim orada sadece kadın olmam."

Deniz Çakır, "psikolojik şiddet" itirafının ardından programın sunucu Jülide Ateş'in yönelttiği "Bugün ifşa etmek ister misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

"İstemem, ona yarar sağlar. Öyle biri çünkü! Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım, neredeyse işimden soğuyacak kadar! Çok saygın bir kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım maalesef!"

"Bana çok iyi geliyor Hülya Hanım. Enerjisiyle, 'boş ver' diyen öğretisiyle. 'Seni bilen biliyor, yürü yoluna bak, bitanesin' dediğinde. Yaşanmışlık olarak benden bir tık büyük kadınlarla sohbet etmeyi, hayatımda onların bana el vermeleri yol göstermeleri için alan vermeyi çok severim."

"Arada bir dertleştiğimde bana çok iyi geliyor. Derya Alabora, Zuhal Olcay da benim için öyledir. Hülya Hanım 'iyi ki'lerimden biri. Ben gamlı baykuşum, o hoyrat ve neşeli enerjisiyle bana çok çok iyi geliyor."

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15/05/2021 11:23