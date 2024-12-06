Deniz Çakır'dan Yaprak Dökümü itirafı: Ferhunde'den çok şey öğrendim

Çok sayıda başarılı projede yer alan Deniz Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Kariyeri boyunca tiyatroyu ihmal etmediğini söyleyen Deniz Çakır, "Hep dizi setiyle birlikte yürüttüm tiyatroyu. Koştur koştur oyuna gitmeyi çok seviyorum.Bence oyun öyle sabah kalkıp rahat rahat gidilecek bir şey değil" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMU ERTELEDİM"

"Ailen ve sevdiklerin için hayallerini erteledin mi?" sorusuna yanıt veren Deniz Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumu ertelemiş olabilirim. Ailem yüzümden çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Mutlu çocukluk anılarım yok, onlar arasında dengeyi bulmaya çalışırdım. Çok derli toplu bir çocuktum. Şimdi daha çocuğum, artık kendime hata yapma lüksü veriyorum."

"FERHUNDE'Yİ ÇOK SEVDİĞİMİ YENİ ANLADIM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yaprak Dökümü" dizisiyle ilgili sorusu üzerine "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım" diyen Deniz Çakır, "Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım" ifade etti.

"FERHUNDE'DEN SONRA 'BEN OYUNCUYUM' DEDİM"

"O dönem 20'li yaşlardaydım. Onu anlamaya çalışırken; evliliğe dair, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim" diyen Çakır, "Ferhunde'den sonra 'ben oyuncuyum' dedim" şeklinde konuştu.

"YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN SONUNA KADAR KEYİFLE OYNADIM"

Yaprak Dökümü dizisinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'ndan övgülerle bahseden Çakır, "Çok iyi kaleme alıyorlardı. Her detaydan yeni bir hikaye yaratırlardı. Sonuna kadar çok keyif alarak oynadım" dedi.

EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

İş insanı Bilgehan Baykal ile 2023 yılında dünyaevine giren ve mutlu beraberliği süren Deniz Çakır, "Eşimle beni Zuhal Olcay tanıştırdı" dedi.

Yakın dostu Zuhal Olcay'ın kendisine Bilgehan Baykal'dan bahsettiğini ancak onunla bu şekilde tanışmak istemediğini belirten Çakır, "Uzun süre sonra yine Zuhal'in de olduğu bir yemekte ilk kez denk geldik. Hatta Zuhal Olcay nikah şahidimiz oldu" dedi.

"ÇOCUĞUM OLURSA ADINI NAZIM KOYABİLİRİM"

Nazım Hikmet'i çok sevdiğini belirten Deniz Çakır, "Çocuğum olursa belki ismini Nazım koyarım" dedi.