Deniz: Çeler, oy deposuna 2 ile 4 bin tik almayı hedefliyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çalışmaları yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in tamamen kendi siyasi geleceğini düşündüğünü söyledi. Yabancı işçinin oy deposu olmadığını belirten KTTO Başkanı Deniz, Çeler’in 2 bin ile 4 bin arasında tikleri artırmak için ek maaş desteği projesi yürüttüğünü ifade etti.

Ülkemizde geçen yıl başlayan ekonomik krizi bu dönemde ekonomik daralma olarak yaşamaya devam edeceğimize vurgu yapan Deniz, Türkiye’deki yerel seçimler sonrasında birçok bilinmeyenin de ortaya çıkacağını ve bu nedenle ekonomik krizi en az zayiatla atlatma çabası içerisinde olmamız gerektiğini söyledi.

“Yerel iş gücü içerisinde ayrımcalık ortaya çıkacaktır”

Maalesef her gün bir sürprizle karşılaşıyoruz diyen Deniz, Çeler tarafından hazırlanan tüzük değişikliğinin yerel istihdamın özel sektörde teşviklendirilmesi ve artırılmasına hiçbir şekilde hizmet etmeyeceğinin açık ve net olduğunu söyleyerek, tüzüğün sadece, işverenin isteğine bağlı olarak bir sendikayla toplu iş sözleşmesi imzalanması koşuluyla halihazırda çalışanları kapsayacağını kaydetti. Deniz, “Yerel iş gücü içerisinde ayrımcalık ortaya çıkacaktır” dedi.

Tüm işsiz KKTC vatandaşlarının istihdam edilmesi halinde bile yabancı iş gücüne ihtiyaç olacağını belirten Deniz, “Sayın Çalışma Bakanımız maalesef hayatını şimdiden siyasete adadı ve bugün koltuğunda oturuken bir sonraki seçimi düşünmeye başladı. Seçimi kaybedersem ne iş yapacağım diye düşünmektedir. Dolayısıyla yabancı işçi onun oy deposu değildir. Ülkemizde halihazırda çalışan 61 bin KKTC çalışanı varken, tüzükten minimum 2 bin maksimum 4 bin işçinin faydalanacağı belirtildi. Bu da Sayın bakanımızın siyasi hedefini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin denetim görevi olduğunu hatırlatan Deniz, “Bu noktada devletin de denetim görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Sadece bir inşaatta iş sağlığı ve güvenliğine aykırı hareket var diyerek tüm inşaatlara yabancı işçi ön izinlerini kaldırdım demek doğru değildir” şeklinde konuştu.

“Mesleki eğitime önem verilmeli”

Deniz, “Yerel iş gücü istihdamının güçlendirilmesi için farklı projeler geliştirilmesi gerekiyor” diyerek özellikle eğitimde reforma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Deniz, “Genç işsiz ordusu istemiyorsak, mesleki eğitime önem verilmesi ve özendirilmesi lazım. Mesleki Eğitim Kampüsü adı altında çağdaş atölyeler, laboratuvarlar yapılması ve buraya girecek olan çocukların yetenekleriyle, becerileriyle seçilerek alınması lazım. Bu yerleşke içerisinde ülkemizdeki özel sektörün ihtiyaç duyacağı yerli iş gücünü oluşturmalıyız” dedi.

“KIB-TEK’te yapılan sorumsuzluktur”

Öte yandan, KIB-TEK ile EL-SEN arasında yapılan toplu iş sözleşmesi hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Deniz, ne hükümetin ne de bakanın bilgilendirilmeden kurumun kendi başına karar alabildiğinin altını çizdi.

Zaten şu an yaşanılan ekonomik sorunlar nedeniyle hanehalkının yeterince zorluk çektiğini ve elektrik faturalarının kiraya yaklaştığını kaydeden Deniz, KIB-TEK’te yapılan harcamayı sorumsuzluk olarak gördüklerini vurguladı. Deniz, “KIB-TEK’te ödenen maaşlar bugün gerek özel sektörden gerek kamu sektöründen kat kat fazladır. Bu düşüncelerin, niyetlerin değişmesi gerekiyor. Ne yaparsak kendimize yapıyoruz” sözlerini kullandı.