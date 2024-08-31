Deniz: Ekonomik Zorluklarla Başa Çıkmak İçin Aksiyon Planları Hazırlamalıyız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 61. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda başladı. Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve divan sekreterliklerine de Şeniz Avcıoğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Turgay Deniz, “Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan ve uzun yıllardan beri bu halkın çıkarlarını ön planda tutarak siyasal hakları ve ekonomik kalkınması için mücadele eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bugün 61’inci genel kurulunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Bu gururlu günümüzde sizleri aramızda görmek bizim için önemli bir onur ve mutluluk vesilesidir” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Son yıllarda dünyamız ilginç dönemlerden geçiyor. Olağanüstülükler bir türlü bitmiyor. On beş yıl kadar önce, 2008 ekonomik krizinden söz ediyorduk. Bu krizden çıktığımızı düşünürken Covid-19 pandemisi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Pandemi sonrasında hem yüksek enflasyon hem de acımasız bölgesel savaşlarla karşılaştık. Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin çevredeki ülkelere ama özellikle de Anavatan Türkiye’ye olan yansımaları bizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, fiyat istikrarsızlığı ve Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının devam etmesi, Kıbrıs Türk ekonomisindeki belirsizlikleri de artırmaktadır.’

Oda Başkanı Deniz, nedenleri konusunda farklı düşüncelere sahip olsak da yaşadığımız durumun önemli zorluklarla dolu olduğunu, hane halklarının geçinmekte zorlandığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve ekonominin kayıt dışına kayarak devlet gelirlerinin de tehdit altına sokulduğunu hepimizin her gün tekrar edip durduğumuzu belirtti.

Deniz: ‘Bunların nedenleri üzerinde durarak, bize bağlı nedenleri dikkatle saptayarak halkımızın esenliği ve refahını ön planda tutacak aksiyon planları hazırlamak zorundayız. Bu olumsuzlukların hayatımızı en az düzeyde etkilemesi; bunun tam tersi olarak, yeni olanaklar yaratarak gelişme yollarının açık tutulması için çok çalışmamız gerekiyor. Kapsayıcı olmaya ve genel çıkarlarımızı korumaya öncelik vermeye ihtiyacımız vardır. Bilmemiz gerekiyor ki gerek sektörlerimizin gerekse işletmelerimizin korunabilmesi için toplum menfaatlerinin ön planda tutulması gerekiyor.’dedi.

Oda Başkanı Deniz, “Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda, hükümetimiz hayat pahalılığını tetikleyecek düzenlemelerden uzak durmalı, piyasamızı ucuzlayacak ve pahalılığı önleyecek uygulamalara giderek enflasyon ile mücadelede gerekli önlemleri almalıdır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu genel çerçeveye sadık kalmaya çalışarak yaşadığımız sorunlar için çözüm önerileri üretmeye ve bu önerileri başta hükümetlerimiz olmak üzere ilgili paydaşlarla değerlendirmeye önem vermektedir. Refah artışı için ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin hem kalite hem de miktar olarak artmasını sağlamak, çevremizdeki ekonomilerle iş bölümünü ve işbirliğini derinleştirmek gerekiyor. Refah artışı sağlayabilen bütün ülkelerin geçtiği yol tam da budur.’ diyerek sözlerine şöyle devam etti:

‘Kıbrıs Türk Ticaret Odası, çağdaş modelleri izlemek gerektiği düşüncesinde olmasına ve farklı sorunlar konusunda hazırladığı raporlarla neler yapılması gerektiğini gündeme getirmeye çalışıyor olmasına karşın bu konuda mesafe alamamış olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, genel olarak bu çerçeve içinde hareket etmektedir ve bunun toplumsal çıkarlarımızın korunması bakımından uygun bir çerçeve olduğu kanaatindedir.’

Ticaret Odası 61. Olağan Genel Kuruluna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekilleri,TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Türkiye’den başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere Oda, Borsa ve Vakıf yetkilileri, Ekonomik Örgüt Temsilcileri, Sendika Temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.