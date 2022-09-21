Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi kapanış etkinliği Pazar yapılacak. Etkinlikte, iyileşme sürecini tamamlayan yetişkin bir deniz kaplumbağası tekrar doğaya salınacak.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Taşkent Doğa Parkı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Enstitüsü’ye bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından Karpaz ve Karşıyaka sahillerinde yürütülen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve TELSİM tarafından desteklenen Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi’nin 2022 yılı kapanış etkinliği 25 Eylül Pazar günü saat 18.00’de Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştiriliyor.

Açıklamaya göre önümüzdeki yıllarda da devam edecek projenin ilk iki etabı başarı ile tamamlandı.

Proje kapsamında adanın yeşil deniz kaplumbağaları için en önemli yuvalama alanı olan Karpaz Yarımadası kumsalları ile Girne bölgesindeki sayılı iribaşlı deniz kaplumbağası yumurtlama alanından biri olan Güzelyalı Sahili’nde bulunan deniz kaplumbağası yuvaları araştırıldı ve koruma altına alındı. Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, iyileşme sürecini tamamlayan yetişkin deniz kaplumbağası tekrar doğaya salınacak.

Etkinlik Güzelyalı Sahili’nde saat 18.00’de başlayacak. İki etapta hayata geçirilen ve başarı ile tamamlanan proje sayesinde, iribaşlı deniz kaplumbağası yumurtlama alanı olan Güzelyalı Sahili’ndeki ışık kirliliği azaltıldı ve sahilin insan etkilerinden zarar görmesini engelleyen çalışmalar hayata geçirildi. Karpaz Yarımadası’nda ise inovatif bilimsel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yuvalama kumsallarının 3 Boyutlu modelleri çıkartılarak, küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesinin yuvalama alanları üzerindeki etkisi araştırıldı.

Açıklamaya göre, ortalama 50 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkan yavruların, hayatta kalmak için hemen denize ulaşabilmesi gerekiyor. Yırtıcılardan ve güneşten korunmak için güneşin batışından sonra yumurtadan çıkan yavrular, ay ışığının denize yansımasını hep birlikte takip ederek denize ulaşmaya çalışırlar ve bu sayede zorlu yolculuklarının ilk etabını tamamlamış olurlar. Ancak günümüzde sahillerde artan yapılaşma nedeni ile yapay ışıklandırmaların artması, gece karanlığında en zayıf ışığa dahi duyarlı olan kaplumbağa yavrularının yönlerini şaşırmasına ve kısıtlı enerjilerini harcayarak telef olmalarına neden oluyor.

Karşıyaka Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirilen koruma çalışmaları kapsamında bölgede bulunan işletmelerin ışıkları kaplumbağaları rahatsız etmeyecek dalga boyuna sahip kırmızı ışıklar ile değiştirildi veya ışıkların üzeri kırmızı film ile kaplandı, sahil uyarı levhaları yerleştirildi. Ayrıca kumsala gece görüş özelliğine sahip kameralar yerleştirilerek yuvaların sürekli izlenmesi ve sahile araç girişini kontrol altına alacak alt yapı hayata geçirildi. Projenin ikinci etabında ise 415 metre uzunluğundaki anayolun deniz cephesi, bir metrelik doğal örtü ile kapatılarak, araçların far ışıklarının sahile ulaşması engellendi ve bölgedeki kumul habitatların restore edilmesi adımları hayata geçirildi.

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21/09/2022 13:02