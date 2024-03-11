Deniz kaplumbağası yiyen 8 kişi öldü onlarca kişi hastanelik oldu



Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki Zanzibar'ın Pemba adasında deniz kaplumbağası eti yiyen 78 kişi hastanelik oldu, sekiz çocuk ve 1 yetişkin ise hayatını kaybetti.

Zanzibar takımadasındaki Pemba'da turistlerin yaygın olarak tercih ettiği yerel yemek olan deniz kaplumbağası eti ölümlere neden oldu.

Dönemsel olarak chelonitoksikasyon adı verilen bir tür gıda zehirlenmesine neden olan kaplumbağa eti nedeniyle 8 çocuk, 1 yetişkin hayatını kaybetti, 78 kişi ise hastanelik oldu.

Mkoani bölgesi sağlık müdürü Dr. Haji Bakari, cuma günü hayatını kaybeden yetişkinin daha önce ölen çocuklardan birinin annesi olduğunu söyledi.Bakari, hastanın kaplumbağa etini salı günü yediğini ifade etti.

Bakari, Associated Press'e yaptığı açıklamada laboratuvar testlerinin tüm hastaların deniz kaplumbağası eti yediğini doğruladığını belirtti.

Bu ilk değil

Zanzibarlı yetkililer, bölgeye bir kriz kontrol ekibi yolladı ve deniz kaplumbağası tüketilmemesi çağrısında bulundu.

2021 yılında aralarında 3 yaşında bir çocuk da bulunan yedi kişi deniz kaplumbağasından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.