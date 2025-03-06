Deniz limanlarındaki grev sürüyor

Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen), maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne limanlarındaki süresiz grevi sürüyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç, grevdeki liman işçilerinin dün akşamdan itibaren Gazimağusa Limanı’na sokulmadığını, limandaki elleçleme hizmetlerinin gemi acentelerinin çalışanları veya dışarıdan temin edilen kişilerle "yasa dışı" olarak yapıldığını ifade etti.

Bilgiç, şirket yasasına göre elleçleme hizmetlerinin liman işçileri tarafından yapılması gerektiğini, yasa, iş sağlığı ve güvenliği göz ardı edilerek sigortasız ve profesyonel olmayan kişilerin çalıştırıldığını savundu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çalışma Dairesi’ni göreve çağırdı.

“Biz iş yavaşlatmayalım, engellemeyelim diye bariyerler koyarak içeri girmemizi engelliyorlar. Polisle yüz göz olduk.” diyen Bilgiç, bir aydan fazla süredir büyük bir özveriyle çalıştıklarını amaçlarının zarar vermek olmadığını, seslerini duyurmaya çalıştıklarını, maaş ve diğer ödeneklerini alamayan liman işçilerinin maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin tasfiye edilmesinin ardından yetki karmaşası yaşandığını söyleyen Bilgiç, “Gazimağusa Limanı darphane gibi; bize ‘para yok’ diyerek, dış kapının dış mandalı gibi davranıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 170 kişinin mağdur olduğunu, toplu iş sözleşmesini dikkate alsın. Greve devam ediyoruz. Uzlaşı için masaya çağrılmayı beliyoruz.” dedi.