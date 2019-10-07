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Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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07/10/2019

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Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Ötüken Köyü’nde bir hafta önce annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr Adil Özyılkan'ın  yaptığı açıklamada Deniz Sertsoy’un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gereken müdahalenin devam ettiğini söyledi.

1 Ekim tarihinde 27 yaşındaki anne aracıyla geri hareket ettiği sırada 2 yaşındaki Deniz’e çarpmış, yaralanan çocuk önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

(BRT)

07/10/2019 11:53
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