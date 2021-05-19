Deniz Nasıfoğlu Anısına 1. Umut Yürüyüşü Düzenlendi

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19/05/2021

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Deniz Nasıfoğlu Anısına 1. Umut Yürüyüşü Düzenlendi

Girne Masterleri Derneği, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol Amatör Taraftar Kadın Takımları işbirliğinde düzenlenen 1. Umut Yürüyüşü yapıldı.

Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Girne’nin sevilen ismi ve eğitimci Deniz Nasıfoğlu geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı. TOL-DTB Amatör Kadın Takımları tarafından düzenlenen maçlardan elde edilen gelirle Deniz Nasıfoğlu’nun anısına Onkoloji Hastanesi’ne bağışlar yapılmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan yürüyüşte ise bilet satışından elde edilecek tüm gelir Onkoloji Hastanesi yararına kullanılacak.

19/05/2021 21:21
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TAGS: Deniz Nasıfoğlu, 1. Umut Yürüyüşü
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