Girne Masterler Derneği ve TOL-DTB Amatör Kadın Takımları tarafından 19 Mayıs 2021 Çarşamba (Yarın) günü Girne’de Deniz Nasıfoğlu anısına 1. Umut Yürüyüşü düzenleniyor.

Deniz Nasıofoğlu anısına düzenlenecek olan 1. Umut Yürüyüşü yarın 16.30’da başlangıç noktası Girne Hayvan Barınağı’nda başlayacak.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Girne’nin sevilen ismi ve eğitimci Deniz Nasıfoğlu geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı. TOL-DTB Amatör Kadın Takımları tarafından düzenlenen maçlardan elde edilen gelirle Deniz Nasıfoğlu’nun anısına Onkoloji Hastanesi’ne bağışlar yapılmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan yürüyüşte ise bilet satışından elde edilecek tüm gelir Onkoloji Hastanesi yararına kullanılacağı bildirildi..

Girne Masterler Derneği ve TOL-DTB Amatör Kadın takımları tarafından yapılan ortak açıklama şu şekildedir:

“Deniz’imiz anısına gerçekleştireceğimiz Umut Yürüyüşüne tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Bağış bilet satışından elde edilecek tüm gelir Onkoloji Hastanesi yararına kullanılacaktır. Yürüyüşümüz esnasında katılımcılarımızın COVİD önlemlerine uyup özen göstermelerini rica ediyoruz. Parkur-Start Girne Hayvan Barınağı – Karmi Köyü – Karmi Kilise – Karmi Köprü – Finish Hayvan Barınağı. Belirli noktalarda su tedariği sağlanacaktır.”

Bilet almak isteyen kişiler ise Özlem Ratip, Oya Aygın, Ebru Usar, Esra Çeliker, Yakup Yücel, Aynur Kazın, Şebnem Kuyucuoğulları ve İlgen Bağcıer’e messenger ile ulaşabilir veya yürüyüşün başlangıç noktasından biletlerini temin edilebilirler.

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18/05/2021 15:31