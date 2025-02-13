Sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden akademisyen ve kanser savaşcısı Deniz Nasıfoğlu, ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı.

Deniz Nasıfoğlu’nun ailesi ve sevenlerinin de katıldığı Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki anma töreninde, Annesi Gülderen Nasıfoğlu ve arkadaşları konuşma yaptı.

12 yıl boyunca kanserle mücadele eden, Deniz Nasıfoğlu, birçok sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine öncülük ederek, özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Bölümüne büyük katkılar sağlamıştı.