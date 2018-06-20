Deniz safhası heyecan yarattı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında bugün gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın komuta merkezi olan ve Komutanlar ile basın mensuplarını taşıyan TCSG Güven Gemisi tatbikat yerine ulaşmak üzere saat 10.25 sıralarında Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldı.

Tatbikatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan,Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Vekili, Tuğamiral Bülent Olcay, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Yusuf Erge, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Önder Gürbüz ve Genel Kurmay Başkanlığından Tuğgeneral Fedai Ünsal ile CanerGönyeli’nin yakınları da takip ediyor.

Tatbikatı ayrıca Somali, Burkino Faso, Filistin, Pakistan ve Kosova’dan da askeri temsilciler gözlemci olarak takip ediyor.