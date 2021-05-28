Deniz Seki son hali ile övgüleri topladı!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Deniz Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu. Deniz Seki son hali ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin değişimi...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor.

Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Deniz Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı.

Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu.

Deniz Seki son hali ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki'nin değişimi...

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın'la buzları eriterek, programına katıldı.

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28/05/2021 17:51