Havuzdaki klor ve deniz suyundaki aşırı tuz ve güneş etkisi saçlarınızı yıpratır. Saçlarınızda kopma, kuruma ve matlaşma ortaya çıkar. Bu durumdan kurtulmak için özellikle yaz aylarında saç bakımı oldukça önemlidir. Peki, deniz sonrası saç bakımı nasıl yapılır? İşte, deniz ve havuz sonrası saçların yıpranmasını engellemek için yapmanız gerekenler...

SUDAN ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA DUŞ ALIN

Deniz suyunun içerdiği mineraller egzama ve kepek sorunlarına iyi gelse de denizin aşırı tuzu özellikle de güneşle birleşince saçları hızla yıpratır. Havuzdaki klor ve kimyasallar da saçlarınızı aşındırır.

Bu nedenle havuzdan ve denizden çıkar çıkmaz duş almak çok önemlidir.

Besleyici bir şampuan ile saçlarınızı biriken klor ve tuzdan arındırın. (Klorür çözücü özel şampuanları havuzdan çıktıktan sonra tercih edebilirsiniz.)

2) GÜNEŞTEN UZAK KALIN

Güneş saçlarınız için çok zararlıdır. Denize girdikten sonra, öğle saatlerinde kesinlikle güneşe doğrudan maruz kalmayın, saçlarınızında güneşten korunmaya ihtiyacı var. Bir şapka almayı düşünün.

Güneş saçın protein yapısını bozar. Eğer güneşe maruz kalırsanız güneşten korumak için geliştirilmiş spreyler kullanabilirsiniz.

3) SAÇLARINIZIN İHTİYACINA GÖRE MASKELER YAPIN

Kimyasalların ve tuzun etkisiyle saçlar matlaşır ve canlılığını yitirir. Saç derisi kurur, uç kırıkları artar. Sarı saç rengi havuzun kimyasalından etkilenerek yeşile dönebilir.

Sudan çıkınca saç derisinin yağ ve nem dengesini tekrar normal hale getirecek onarıcı bir bakım yapmak gerekir. Saçların kaybettiği mineralleri ve proteini tekrar kazandıracak saç maskeleriyle zararlı kimyasalları saçlarınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Zeytinyağı veya doğal içerikli hindistan cevizi yağını diplerden uçlara sürüp birkaç saat bekletirseniz saçlarınız güçlenecek ve parlaklığı artacaktır.

DAHA FAZLA SU TÜKETİN

Son olarak dıştan yaptığınız bakımlar kadar su tüketimi de saçlarınız için oldukça önemli. Yaz mevsiminde terleme yoluyla çok fazla sıvı kaybederiz. Bu da ciltte ve saçlarda kuruluğa neden olur. Su vücudu, saçı ve saç derisini daima nemlendirir. Günde 2-3 litre su tüketin. Bunun yanında saç uzamasını artıran proteinler, karbonhidratlar, sağlıklı yağ asitleri ve A, E, C, B vitaminlerini beslenmenizde daha çok yer verin. Aşırı yağlı ve işlenmiş yiyeceklerden ise mutlaka uzak durmanızı öneririz. Tercih edeceğiniz sağlıklı gıdalar vücudunuza içten bakım yapar, saçlarınızın sağlığını korumaya yardımcı olur ve saçtaki kırılmaları önler.

MUZ VE BADEM YAĞI MASKESİ

Püre haline getirdiğiniz bir adet muzu, birkaç damla badem yağı ile karıştırarak saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. 15- 20 dakika beklettikten sonra maden suyu ile durulayın. Ardından saçlarınızı şampuanlayın ve durulayın. Şampuandan sonra saç kremi sürerseniz daha güzel bir sonuç alabilirsiniz.

BALLI SÜTLÜ CANLANDIRICI SAÇ MASKESİ

Bir çorba kaşığı balı yarım fincan tam yağlı süt ile karıştırın ve saç derisine masaj yaparak uygulayın. 15- 20 dakika beklettikten sonra saçları şampuanla yıkayın.

Bu maskeler denize sık girilen dönemlerde haftada iki kez uygulanabilir.

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09/07/2022 20:26