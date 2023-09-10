Deniz, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Yıldız'ı ziyaret etti

KKTC Badminton Federasyonu Başkanımız Fırat DENİZ, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı seçilen Ercan YILDIZ'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı seçilen Ercan YILDIZ'ı makamında ziyaret eden Başkan DENİZ, Başkan Ercan YILDIZ'a başarılar dileyerek tebrik etti.

Badminton sporunun geleceği hakkında istişarelerde bulunan iki Başkan ziyaretin sonunda birbirlerine Milli Takım Forması takdim etti.

Turkiye Badminton Federasyonu başkanı seçilen Ercan Yıldız da Başkan Fırat DENİZ'e ziyaretleri için teşekkür etti.

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