Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, bugün (23 Ekim 2018, Salı) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BTRK) yayınlanan, Damla Soyalp’ın “Sabah Haber” programına konuk oldu. KTTO’nun Türkiye ziyaretini değerlendiren Deniz, tavuk eti ithaline ilişkin de konuştu. Deniz, “Ucuz tavuk eti görmedim” dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen verimli çalıştayın, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki incelemelerin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan toplantının ve Adana’da Enerjisa yetkilileriyle “yenilenebilir enerji” konusunda yapılan görüşmelerin işlendiği program yaklaşık bir saat sürdü.

Tavuk eti ithali izni, ithalattaki yasaklar ve fonlar olmak üzere güncel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği programda Deniz, “Tavuk eti ithali serbest kalmış ancak ben piyasada bunu görmedim” dedi.

Ülkemizde ithalatı yasak olan ve gırla kaçakcılığı yapılan başta et olmak üzere yasaklı ürünlerin hala daha ithalinin serbest bırakılmadığını ifade eden Deniz, bugüne kadar tavuk kaçakçılığı ile ilgili herhangi bir haber görmediğini de belirtti.

İthal donmuş tavuk etinin bugün 10 TL’ye satılan yerli günlük taze tavuktan daha ucuz olması gerektiğini vurgulayan Deniz, ülkemizde tavuk etinde bir sıkıntı yokken neden tavuk etinin serbest bırakıldığını hala daha anlayamadığını belirterek bu konuda hükümeti açıklama yapmaya davet etti.

KTTO olarak her türlü yasağın karşısında olduklarını söyleyen Deniz, “Üretimin yasaklarla ve fonlarla korunmaması gerekir. Kendi ülkemizde ithal edilen mal ile rekabet edemiyorsak bunu ciddi ciddi sorgulamamız gerekir” dedi.

Ticaret Odası olarak birtakım önlemler almak üzere sürekli çalıştıklarını belirten Deniz, “enflasyon ile mücadele kapsamında” ülkemizde indirim kampanyası başlatmak için iş insalar ile konuşulacağını da söyledi.

Öte yandan, hala düzenli toplanamayan ve yaz aylarında çalışmayan meclise de dikkatleri çeken Deniz, “Eğer başbakanımızın da üstüne basa basa söylediği gibi ekonomik varoluş mücadelesini veriyorsak, bunu tam manasıyla tam yönüyle uygulamamız lazım. Meclisimizin önlemler alması, yasalar oluşturması için çalışması lazım” ifadelerini kullandı ve hükümet edenlere bir an önce yapısal reformları yapma çağrısında bulundu