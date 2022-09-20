Deniz Uğur: Elim kolum yıllarca bağlandı

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı iddialarına yanıt verdi.

Oyuncu, 13 yaşındaki kızının şiddet gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu sözlerine açıklık getirdi.

“Bu konuyla gündeme gelmek istemezdim.”

Programda konuşan Uğur; “Elim ayağım titriyor şu anda. Hiç böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdim, ne kendimin ne çocuklarımın. Hiç bize yakışır şeyler değil ama ben bir anne olarak çocuklarımı korumak zorundayım.” ifadesini kullandı.

“Psikolojik bir durumla karşı karşıyayız.”

Oyuncu Uğur; “Sosyal medya paylaşımlarını takip ettiyseniz orada benim ilk oğlumun rahmetli babasıyla alakalı çok garip iddialarda bulunuyor. Benim bir çete üyesi lideri olduğumu, bir ajan olduğumu, bir şekilde kendisiyle uğraşıldığına dair. Burada bir de psikolojik bir durumla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

“Elim kolum yıllarca bağlandı.”

Benim burada elim kolum yıllarca bağlandı. Çok istedim aile terapistine gidelim. Bir şekilde çocuklar için yardım alalım diye konuşan Uğur; “Ben Reha Bey’in linç edilmesini istemiyorum. Ben iyileşmesini istiyorum. Çocuklarımın da iyileşmesini istiyorum. Daha önce bu şekilde iz bırakan bir durum yoktu, darp raporu yoktu ortada. O yüzden yapamadım kurtaramadım. “şeklinde konuştu.

“Manipülasyonla çocuklarım üzerinde baskı kuruyor.”

Uğur; “Çocuklarımın üzerinde baskı kuruluyor, babalarına gittiklerinde ve şikayetleri geri aldırılıyor bin bir türlü manipülasyonla. Geçtiğimiz pazartesi günü okuldan aldığımda eve geldiğinde, bir önceki hafta babalarındaydı. Ellerinin üzerinde ısırık izleri vardı. Kollarında bacaklarında morluklar vardı ve bana olayın nasıl olduğunu, nasıl şekilde olduğunu anlattı. Eskiden küçüklerdi susturulmaları çok kolaydı. Şimdi susturulmadıkları takdirde anlatıyorlar. Bir sonuç elde edeceğime inanıyorum, eskiden küçüklerdi şimdi 13 yaşındalar. Şimdi konuşuyorlar.” ifadesini kullandı.

“Velayeti ben devretmiştim.”

Velayeti vakti zamanında ben devretmiştim diyen Uğur; “Bana demişti ki ‘senin otizimli bir oğlun var, sen o masraflarla uğraşıyorsun. Bırak bana devret çocukların ben bütün eğitim masraflarını karşılayayım. Bütün annelik hakların olsun. Hukuk sözleşmesi imzalarız.’ öyle verdim. Çocuklar küçükken her şey yolundaydı.” dedi.

“Çocuklar büyüdüğünde anlatmaya başladı.”

Uğur; “Ne zaman ki çocukların yaşları büyüdü anlatmaya başladılar. Evde çalışanlara şiddeti, gördükleri şiddeti, kendilerine yapılan annenizle bu evdeyken konuşamazsınız iletişim kuramazsınız baskısını, ben bunlardan sonra dava açtım. Mahkeme babada bıraktı velayeti onu kazandıktan sonra daha da şiddetlendi.” diye konuştu.

“Çocuklarımda travma oluştu, okula gönderemiyorum”

Çocukları çok sarsılmış oldukları için okula gönderemiyorum diyen Uğur; “Uzaklaştırma kararı var 1 aylık. Darp raporunu savcıya sunduğumuz için çocuklara ve bana 1 ay yaklaşması yasak. Yardım alacağız, destek alacağız. Travma geçirdi çocuklarım ne gerekirse yapacağız.” diye konuştu.

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20/09/2022 09:55