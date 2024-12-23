Deniz ve Bekir'den büyük başarı

Polatpaşa Lisesi öğrencileri Deniz Kadam ve Bekir Emre Özel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Judo müsabakalarında bireysel kategorilerde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Sporcuların beden eğitimi öğretmeni Gamze Özyıldız Meder, öğrencilerinin bu zaferiyle büyük bir gurur ve mutluluk yaşarken, elde edilen sonuç, hem sporcuların hem de okulun azmini bir kez daha ortaya koydu.