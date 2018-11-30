HABER KIBRIS

Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu'dan açıklamalar

Pilidu'nun Rum denizciliğine ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi. 

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30/11/2018

Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu'dan açıklamalar

Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, ilgili bütçenin görüşülmesi sırasında Rum denizciliğine ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi. 
Politis gazetesi, Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, Güney Kıbrıs’ın sunduğu denizcilik ortamı  yeterliliğine ilişkin güçlü inancını dile getirdiğini yazdı. 
Haber göre Pilidu, Rum gemi sicilinin, diğer rekabet edilebilir sicillerin aksine ağır ancak istikrarlı bir şekilde geliştiğini, en temel kalkınma engelinin Türk ambargosu olduğunu ileri sürdü.  
Pilidu, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının da Rum denizciliğini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi

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