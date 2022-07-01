Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.

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01/07/2022

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.

Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören,  Sahil Güvenlik Gazimağusa  Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdürrahim   Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.

Çavuşoğlu konuşmasında, bügünün denize ve denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu belirtti.

Günümüzde denizciliğin teknolojiye bağlı oalarak  bir endüstri ve hizmet dalı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Deniz Hukuku’nda kabotajın  bir devletin kıyıları boyunca limanları arasında  yaptığı ticaret ve deniz seferlerinin tümü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu,  1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun  Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk denizciliğinin  ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin  yabancıların tekelinden kurtarıldığını, kıyılarda her türlü deniz ticaretinin, kılavuzluk ve nakliye  hizmetleri yapma hakkının  Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik anlamdaki bağımsızlığı pekiştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu,  Kabotaj Kanunu’nun denizcilikte ve ekonomide sağladığı gelişmelere dikkat çekti.

 Dünyadaki  ticaretin yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1926 yılından beri kutlanmakta olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal egemenlik ile milli menfaatler açısından öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

 Çavuşoğlu, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın hemen ardından sıfırdan başlayan  Kıbrıs Türk  denizciliğinin geçen sürede tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşamalar katettiğini, KKTC’nin mutevazı  fakat ülkesine yaptığı  hizmetler açısından çok önemli olan deniz ticaret filosunun  bugün ülkenin dışa açılan kapısını oluşturduğunu belirtti.

01/07/2022 12:23
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TAGS: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
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