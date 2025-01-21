Denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor

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21/01/2025

Denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Taurus’ta fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah 04.00’ten perşembe sabahı 08.00’e kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu, Batı Taurus'ta güney ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek '7' kuvvetinde ve 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.

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