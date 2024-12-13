Denizde kaybolan gençten sevindiren haber!

Gıynık Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, aylardır evladının yaşadığına dair bir işaret bekleyen gözü yaşlı anne Fahriye Akargöl beklediği telefonu tam 7 ay sonra aldı. Akargöl ailesini sevindiren telefon Suriye'den önceki gün geldi. Suriye'de rejimin değişmesi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı belirtilen Sıtkı Akargöl, ailesi ile telefon bağlantısı gerçekleştirerek iyi olduğunu duyurdu. Gıynık Gazetesi'nin aile yakınlarından elde ettiği bilgide, aylardır oğlunun yaşadığını duymak için gözü yaşlı bekleyen anne görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek evladı ile hasret giderdi.

"ANNE BEN YAŞIYORUM"...

Sıtkı Akargöl ile birlikte kaybolan Emre Arslan'la ilgili herhangi bir bilgi edinilemezken, Sıtkı Akargöl önceki gün kardeşine ulaştı. Gazetemizin en başından beri yakından takip ettiği olay, gelen telefonla aydınlığa kavuştu. Annesiyle görüntülü konuşma yapan Sıtkı Akargöl, "Anne ben yaşıyorum" müjdesini verdi. Aylardır tutuklu olduğunu, şu an bir ailenin yanında bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Akargöl'ün ülkeye dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Yeşilyurt'ta yaşayan Sıtkı Akargöl ve arkadaşı Emre Arslan 10 Mayıs tarihinde kiraladıkları milyonluk tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize açılmış, o tarihten itibaren de bir daha kendilerinden haber alınamamıştı.

Denize açıldıktan sonra sırra kadem basan Sıtkı Akargöl'ün yaşadığı yönündeki iddiaları 5 Aralık 2024'te "Sır perdesi aralanamadı" başlıklı haberle yeniden gündeme taşımıştı. Akargöl ve Arslan'ın kaybolmalarının ardından polis olaya ilişkin 3 kişiyi tutuklayıp mahkemeye çıkarmış, zanlılar teminatla serbest bırakılmıştı. Akargöl'ün yaşadığı Yeşilyurt bölgesinde Ağustos ayında bulunan deforme ceset için ailesi DNA örneği vermiş, gelen sonuçların Akargöl'e ait olmadığı saptanmıştı.