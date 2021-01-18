Denizde kaybolan şahıs aranıyor

Larnaka’nın “Finikudes” bölgesinde arkadaşıyla birlikte sahile giden 70 yaşındaki bir kadın, yüzmek için denize girmesinin ardından kayboldu.

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18/01/2021

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Denizde kaybolan şahıs aranıyor

Larnaka’nın “Finikudes” bölgesinde arkadaşıyla birlikte sahile giden 70 yaşındaki bir kadın, yüzmek için denize girmesinin ardından kayboldu.
Politis gazetesi, 70 yaşındaki kadının öğle saatlerinde denize girdiğini ancak kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtirken, denizden ve havadan yürütülen çalışmaların sonuç vermediğini, aramalarda bugün de devam edileceğini aktardı.

18/01/2021 12:04
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TAGS: Güney Kıbrıs, deniz, kayboldu, kadın
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