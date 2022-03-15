Denizde ölü olarak bulunan kadının otopsisi yapıldı

Mina Modaresi Oloomi ’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

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15/03/2022

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Denizde ölü olarak bulunan kadının otopsisi yapıldı

Denizde ölü olarak bulunan 33 yaşındaki Mina Modaresi Oloomi isimli kadına otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde, 13.02.2022 tarihinde, deniz içerisinde ölü olarak bulunan Mina Modaresi Oloomi ’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam etmektedir.

15/03/2022 15:29
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