Denizde ölüm nasıl oldu?

Kaplıca- Büyükkonuk arasında meydana gelen ve dört kişinin öldüğü boğuşma felaketinin detayları ortaya çıktı.

Aile fertlerini yüzme bilmediği öğrenildi. Yaşamını yitiren 18 yaşındaki Merve Katırcı’nın boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından yüzme bilmediği belirtilen baba Ramazan Katırcı denize atladı.

Babanın başarısız kurtarma girişimin feryat- figan izleyen anne Filiz Katırcı da denize atlayarak aileye yardım etmek istedi.

Bir anda üç aile ferdi dalgalar arasında birbirini kurtarmak için boğuşurken, 13 yaşındaki ailenin ikinci çocuğu Mert Katırcı denize atladı.

Bölge sakinlerinin şaşkın bakışları arasında dört aile ferdi azgın dalgalar arasında can verdi.

Üç aile ferdinin cansız bedeni hemen sahile çıkarılırken, hastanede tedavi gören Barış Katırcı bölgedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.