Denizde ve karada fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
YAYIN TARİHİ:
21/12/2024
Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Güney ve batı yönden esen rüzgarın zamanla etkisini artırarak karada 50-61; denizde ise 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği kaydedilen Meteoroloji Dairesi raporuna göre, fırtınamsı rüzgar etkisini yarın sabah 09.00’a kadar sürdürecek.
YAYIN TARİHİ: