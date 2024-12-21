Denizde ve karada fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

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21/12/2024

Denizde ve karada fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Güney ve batı yönden esen rüzgarın zamanla etkisini artırarak karada 50-61; denizde ise 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği kaydedilen Meteoroloji Dairesi raporuna göre, fırtınamsı rüzgar etkisini yarın sabah 09.00’a kadar sürdürecek.

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