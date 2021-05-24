Denizden 150 Kilo Plastik Çıkarıldı

Güney Kıbrıs’ta “Lordos Plastics” şirketi ile Kıbrıs Üniversitesi spor takımı iş birliğiyle denizin 10 metre derinliğinden 150 kilo plastik çıkarıldığı belirtildi.

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24/05/2021

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Denizden 150 Kilo Plastik Çıkarıldı

Güney Kıbrıs’ta “Lordos Plastics” şirketi ile Kıbrıs Üniversitesi spor takımı iş birliğiyle denizin 10 metre derinliğinden 150 kilo plastik çıkarıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu çalışmanın bir sonraki adımının toplanan plastik maddelerin değerlendirilmesi ve geri dönüşüme uygun olup olmadığının belirlenmesi olduğunu yazdı.

24/05/2021 12:17
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TAGS: deniz, platik, atıkLordos Plastic, Güney Kıbrıs, Kıbrıs Üniversites
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