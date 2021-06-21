Denize atılan şişme bebek Japonya’da polisi alarma geçirdi

ads ads ads ads
21/06/2021

ads
ads
ads
Denize atılan şişme bebek Japonya’da polisi alarma geçirdi

Japonya’nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe şehrinde şişme bebek paniği yaşandı. Sahilde avlanan balıkçıların denizde cansız bir insan bedeni olduğu yönündeki ihbarını alan polis alarma geçti.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, balık adamlar kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Çevredekilerin endişe ile izlediği kurtarma operasyonunun ardından ise herkes rahat bir nefes aldı.

Karaya çıkarılan insan bedeninin bir ceset değil, denize atılan bir şişme bebek olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

21/06/2021 13:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: şişme bebek, Japonya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.