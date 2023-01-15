Denize attığı şişeye 37 yıl sonra tekrar kavuştu!

Carrmax ailesi, 13 Kasım'da iki kızlarıyla birlikte Sebastian'da kıyı boyunca bir yürüyüş yaparken Nicole kasırgasının ardından bir temizlik çalışmasına katılan bir çift öğretmenle karşılaştılar. Bu öğretmenler buldukları içerisinde not yazılı şişeyi aileye verdi ve onları gizemli bir macera ile baş başa bıraktı.

Floridalı aile, sahile vuran bir şişenin içerisinde 37 yıl öncesine ait bir mesaj buldu ve yazan kişinin izini sürdü.

Katie Carrmax, "Kasırgadan sonra çöpleri toplayan bu iki harika öğretmenle karşılaştığımız için kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz" dedi.

Carrmax ailesi, notun içerisinde yazılı olan adres ve telefon numarasından mektubu yazan Troy Heller'ı bulmaya çalışırken hikayelerini TikTok'ta paylaştı.

Aile, Troy Heller'i internette aramakla işe başladı ve bunun için Heller'ın eski iletişim bilgilerini kullandı. Sonuçta ise aynı isimli bir kişinin Mount Washington'daki adresine ulaştı.

Heller ise başlangıçta bilinmeyen bir Florida numarasından gelen bu aramayı görmezden geldiğini, ancak kısa süre aynı numaradan oldukça heyecanlandığı bir mesaj aldığını söyledi.

"Gördüğüm anda, bu yazıyı yazdığımı hatırladım" dedi.

Heller, 1985'te 10 yaşındayken Florida, Vero Beach'e yaptığı bir gezi sırasında eski bir cam kola şişesini Atlantik Okyanusu'na attığını söyledi.

Şişe, bu süreçte suya atıldığı alandan sadece 20-30 km uzağa gidebildi. Ancak neredeyse kırk yıl boyunca kırılmadan ve zarar görmeden suda kalması herkesi şaşkına uğrattı.

Heller, "Şişenin kırılmamasına çok şaşırdım" dedi.

Carrmaxes, şişenin içerisindeki mektubu 1985'te bir aile üyesinin şişeyi okyanusa atarken çektiği bir fotoğrafıyla birlikte çerçeveleyerek Heller'a geri gönderdi.

Helleri, "Olacağını hiç düşünmediğin bir şey oldu" dedi. "Onu okyanusa atıp nereye gittiğine bakmak istemiştim. Yıllar sonra geri dönüş yolunu bulması ise inanılmaz."

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15/01/2023 17:13