Denize girmek isteyenler dikkat!

Ülkeyi etkisi altına alan rüzgar nedeni ile denizlerde boğulma vakaları son günlerde artış gösterdi. Uzmanlar dalgalı denize girilmemesi yönünde halkı uyarıyor.

DÜN 5 KİŞİ BOĞULUYORDU

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında, Kaplıca Halk Plajında, yüzmek için denize giren 3 kişi denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahıslara yardımcı olmak için denize giren iki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

BUGÜN 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu sabah saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa’da yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) aşırı dalgalı denizde boğularak hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Sadık Akmermer ise yoğun bakıma kaldırıldı

RÜZGAR DURUMU

Kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde.​

Uzmanlar, serinlerken hayat kurtaran uyarıları şu şekilde sıralıyor:



"Dip akıntısı olan yerlerde denize girilmemeli, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine, sahile karşı yüzünüz bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız. Zaten bir süre sonra açıkta akıntı sona erecektir.

Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Özellikle yüzme bilmeyenler, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemelidir.

Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Ani bir şekilde suya atlamayın.

Soğuk olan su sizi paniğe sevk edebildiği gibi kramplara da yol açabilir. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız.

2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. En iyi olasılıkla felç olabilirsiniz. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın.

Dalgalı sulara girmeyiniz, girdiyseniz açılmayınız.

Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir.

Su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçının.

SİLVER PLAJINDA BİR SANDAL BATTI

Dalgalı denizde sürüklenen bir sandal Silver Plajı'nda battı. Arife isimli sandalın sahibi aranıyor