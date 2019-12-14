Denizgil'den Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirecek Tavsiyeler

Nezle ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini belirten Diyetisyen Leman Denizgil, özellikle bazı besinlerin içerdikleri bileşenler nedeniyle vücut direncini artırdığına dikkat çekti.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Kış mevsiminde artan soğuklarla birlikte, nezle ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Özellikle bazı besinler, içerdikleri bileşenler nedeniyle vücut direncini artırıyor. Peki bu besinler nelerdir?

Narenciye :Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.

Adaçayı :Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor.

Yoğurt ve kefir: Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor.

Balık: Omega-3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor.

Sarımsak :Sarımsak vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili.

Ispanak :İçerdiği C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Enfeksiyonu önleyen, kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak; içeriğindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla kemiklerin güçlenmesine de fayda sağlıyor.

Balkabağı :Balkabağı bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan beta karoten sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösteriyor.

Fındık, ceviz, badem: Fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri E vitamini, çinko, magnezyum, omega 3 gibi yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı kalkan görevi görüyor.

Su: Grip ve soğuk algınlığında vücudumuzdan toksinlerin ve mikropların daha kısa sürede atılabilmesi için mutlaka yeterli su tüketimine ihtiyaç vardır.

14/12/2019 12:12