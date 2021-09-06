Denizler Mavi Kalsın İnsiyatifi: Denizel Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalı

Denizler Mavi Kalsın İnsiyatifi tarafından yapılan açıklamada denizel Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı

Denizler Mavi Kalsın İnsiyatifi sözcüsü Umut Kurşun tarafından yapılan açıklama şöyle:

Denizel Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ,Deniz kirliliği ile kıyıda veya denizde meydana gelebilecek kazalar durumunda uygulanmalıdır

Denizden gelebilecek petrol ,tehlikeli zehirli atık sızıntısı, yağmur suyu kanalına karışmış bir deşarjın kıyıya ulaşması, fırtınalar, zararlı olabilecek boyuttaki bir alg patlaması, vb

Kirliliğin en kısa sürede giderilebilmesi için yerel yönetimle koordinasyon halinde Acil Durum Prosedürünün uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca her ay , Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. Yaz geldi gecti hala bir denizsuyu analizi açıklanan plaj göremedik .

Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.

Dünyada yaşanan Koronavirüs salgını sonrası çevre-turizm ilişkisini yeniden değerlendirdirmeliyiz bu ortamda turizmde çevreye yatırım yapanların mutlaka kazançlı çıkacaklardır “Ekolojik turizm, yöresel değerler daha da ön planda olacaktır. İnsanlar bir müddet sonra doğa ile iç içe olan çevreye saygılı işletmeleri tercih edeceklerdir.

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06/09/2021 12:35