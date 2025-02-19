Denizlerde fırtına uyarısı

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19/02/2025

Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 17.00'den itibaren cuma gece yarısına kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar; yarın sabahtan itibaren de zaman zaman fırtına görüleceği uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinde Taurus'ta kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde eseceği; yarın sabah saatlerinden itibaren ise zaman zaman "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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